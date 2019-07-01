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01.07.2019  16:53   

Харьковский самолет из Египта экстренно посадили в Борисполе, – соцсети

Туристы из Харькова застряли в киевском аэропорту.


// Telegram

В соцсетях сообщают, что самолет компании SkyUp  из Шарм-эль-Шейха не смог сесть в Харькове. Борт экстренно со скорыми и пожарными посадили в Борисполе. Никто не пострадал, но пассажиров сильно перепугали.

Очевидцы выложили в мессенджере Telegram видео из Борисполя. Пассажирам самолета в Киеве багаж не выдают, говорят отправят автобусами в Харьков. Когда это будет — неизвестно.

По словам пассажиров, представитель авиакомпании из Харькова «спрятался», представитель в Киеве нивего не знает.  Воды, еды не выдают, много людей с грудничками и маленькими детьми.

Тэги:  самолет, рейс, египет, харьков
 
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