Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке внезапно умер мужчина (ФОТО)
01.07.2019  17:19   

На Салтовке внезапно умер мужчина (ФОТО)

Трагедия произошла на улице Гарибальди.


//facebook.com/h.saltovka
Как сообщают социальные сети, на ул. Гарибальди, 1-А умер мужчина.
 
"Просто шел и упал, - собщает очевидец происшествия, - «Скорая» приехала быстро, но было уже поздно.
 
Остановка сердца".
Тэги:  смерть, труп, харьков, салтовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Общество В Харькове скончался ученый 01.07 Криминал и происшествия Хотел напугать или зарезать: одним ударом убил пасынка 01.07 Криминал и происшествия Смерть после выпускного: подвыпивший старшеклассник пришел домой, а на следующий день не проснулся
 
 

Видео

В Харькове на взятке попались полицейские из Запорожья. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 