01.07.2019 19:56

Мужчина во хмелю буянил возле предвыборной палатки на Алексеевке

С начала избирательной гонки в Харьковской области следователи открыли 5 уголовных производств.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, досудебное расследование проводится Киевским отделом полиции по ч. 4 ст. 160 и двумя уголовными производствами, открытыми по ч. 2 ст. 296, Шевченковским ОП - по ч. 3 ст. 160 и Холодногорская ОП - по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.

Так, 30 июня в Шевченковский ОП поступило сообщение о том, что у агитационной палатки возле дома № 39 на проспекте Людвига Свободы неизвестный мужчина угрожает сломать агитационную палатку.

По адресу находился 23-летний мужчина в нетрезвом состоянии, в отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Так, 27 июня следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по факту обнаружения в социальной сети информации о том, что от имени двух депутатов в детских садах района раздают билеты на аттракционы в парк города.

30 июня по факту повреждения фасада общественной приемной депутата Верховной Рады Украины на Харьковской набережной открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 27 июня в пгт Шевченково были обнаружены двое местных жителей. Они распространяли агитационные материалы политической партии, не содержали выходных сведений о тираже.

По данному факту составлен административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

29 июня в Слободской ОП поступила информация о том, что в Харькове в подъезде дома на улице Тарасовская устанавливают новые окна, на которых написана фамилия кандидата в депутаты Верховной Рады Украины. Информация внесена в журнал единого учета. Проводится проверка.

Справка. Всего с начала предвыборной кампании харьковские полицейские зафиксировали 108 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Все факты зарегистрированы в журнале единого учета районных отделов полиции. Продолжаются проверки.