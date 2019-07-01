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01.07.2019  18:27   

Харьковские полицейские и СБУ задержали террористов в Киеве (ФОТО)

Харьковские правоохранители разоблачили лиц, причастных к террористической деятельности


hk.npu.gov.ua
Детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области в ходе проведения спецоперации на территории Киева задержаны двое жителей столицы. 
 
Мужчина уличен в рассылке через сеть Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.
 
У злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.
 
По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн. 440 тыс. гривен.
 
Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактов, имевших место в других регионах Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  терроризм, опасность, харьков
 
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