01.07.2019 18:27

Харьковские полицейские и СБУ задержали террористов в Киеве (ФОТО)

Харьковские правоохранители разоблачили лиц, причастных к террористической деятельности



hk.npu.gov.ua

Детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области в ходе проведения спецоперации на территории Киева задержаны двое жителей столицы.

Мужчина уличен в рассылке через сеть Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

У злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.

По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн. 440 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактов, имевших место в других регионах Украины.