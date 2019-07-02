02.07.2019 08:25

Игнорируя правила движения, полицейские попали в аварию на оживленном проспекте

Автомобили Suzuki Grand Vitara и полицейский Toyota Prius столкнулись в послеобеденный пик на оживленном проспекте, 1 июля, в Харькове.



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По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла в 17.25 на пр.Гагарина, 20.

По предварительной информации, водитель Suzuki не пропустил машину копов, которая, двигаясь в попутном направлении, совершала разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадавших нет.

На обоих водителей составлены протоколы по ст. 124 КУоАП.