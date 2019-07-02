02.07.2019 09:40

Харьковский ITшник миллионами гривен наказан за работу с ФОПами

Менеджер уплатил 3,7 млн.грн. в госбюджет, чтобы не попасть под уголовное дело.



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Сотрудники налоговой милиции ГУ ДГС в Харьковской области руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению руководителя местной компании по уклонению от уплаты налогов.

В частности, было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги в области IT, в период с 2014 по 2017 год документально оформил ряд операций по приобретению программного обеспечения у физических лиц-предпринимателей, которые одновременно являются работниками предприятия, вследствие чего умышленно уклонился от уплаты налогов.

Нанесенный государству ущерб в сумме более 3,7 млн грн был возмещен в полном объеме. Теперь суд рассмотрит вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Напомним, Министр социальной политики Андрей Рева в начале 2019 года заставил задергаться сотни тысяч украинских предпринимателей. Подотчетное ему ведомство опубликовало на сайте проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда». Его цель - перевод сотрудников с ФОП на оформленные трудовые отношения. Он не был принят, хотя и горячо обсужден на профильной конференции в Харькове.