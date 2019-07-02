02.07.2019 10:25

Московский район: спасатели ликвидировали пожар на балконах жилой пятиэтажки (ФОТО)

1 июля в 18:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконах 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Владислава Зубенко, 36.



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К месту происшествия сразу прибыли 3 пожарно-спасательных отделения 5-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей. На момент их прибытия огнем полностью были охвачены сразу 3 балконы квартир с 3-го по 5-й этажи. Пламя также распространилось на жилые помещения этих квартир. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м.

Спасатели быстро подали 2 пожарных ствола на тушение огня и уже в 18:43 локализовали его. В 19:08 пожар полностью ликвидировали.

Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить еще большее распространение пламени.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Возможно, неосторожно брошенный тлеющий окурок.