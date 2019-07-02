На Салтовке Daewoo и велосипедист не поделили дорогу (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 2 июля Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.

Зной, грозы, шквалы, дожди: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 июля Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.