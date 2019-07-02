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02.07.2019  10:41   

На Салтовке Daewoo и велосипедист не поделили дорогу (ВИДЕО)

Пришествие произошло на улице Валентиновской, недалеко от супермаркета сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.


// facebook

По данным пресс-службы 1 июля около 17:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Валентинивський, 35/81.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль ЗАЗ Daewoo и велосипедист.

В результате ДТП медики госпитализировали велосипедиста. ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, велосипед, харьков, салтовка, травма
 
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