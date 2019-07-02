Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове столкнулись элитный Mercedes и мотоцикл: пострадал водитель двуколесного
02.07.2019  10:55   

В Харькове столкнулись элитный Mercedes и мотоцикл: пострадал водитель двуколесного

Обстоятельства ночной аварии и степень вины участников выясняет следственно-оперативная группа.


// facebook

1 июля в Киевском районе Харькова произошла авария с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла Soul. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Информация о ДТП на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко поступила копам около 22:30.

В результате столкновения травмы получил мотоциклист, с места происшествия его забрали медики и доставили в больницу.

Обстоятельства аварии и степень вины участников движения устанавливает следственно-оперативная группа.

 

Источник:   newsroom
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, мотоцикл, mercedes
 
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