В Харькове столкнулись элитный Mercedes и мотоцикл: пострадал водитель двуколесного

Обстоятельства ночной аварии и степень вины участников выясняет следственно-оперативная группа.
1 июля в Киевском районе Харькова произошла авария с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла Soul. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Информация о ДТП на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко поступила копам около 22:30.
В результате столкновения травмы получил мотоциклист, с места происшествия его забрали медики и доставили в больницу.
Обстоятельства аварии и степень вины участников движения устанавливает следственно-оперативная группа.
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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