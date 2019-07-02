02.07.2019 10:55

В Харькове столкнулись элитный Mercedes и мотоцикл: пострадал водитель двуколесного

Обстоятельства ночной аварии и степень вины участников выясняет следственно-оперативная группа.



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1 июля в Киевском районе Харькова произошла авария с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла Soul. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Информация о ДТП на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко поступила копам около 22:30.

В результате столкновения травмы получил мотоциклист, с места происшествия его забрали медики и доставили в больницу.

Обстоятельства аварии и степень вины участников движения устанавливает следственно-оперативная группа.