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02.07.2019  11:16   

Вечерний шопинг харьковчан испортили псевдоминеры

В понедельник, 1 июля, в полицию сообщили о минировании 17 торговых центров.


// Facebook

По указанным в сообщении адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проверялись помещения и прилегающие территории. Посетиьтели и персонал эвакуировали.

В результате проверки взрывных предметов не обнаружено.

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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