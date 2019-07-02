Вечерний шопинг харьковчан испортили псевдоминеры

В понедельник, 1 июля, в полицию сообщили о минировании 17 торговых центров.
По указанным в сообщении адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Проверялись помещения и прилегающие территории. Посетиьтели и персонал эвакуировали.
В результате проверки взрывных предметов не обнаружено.
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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