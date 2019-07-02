02.07.2019 11:37

Припаркованный у многоэтажки микроавтобус сгорел ночью на Салтовке (ФОТО)

Спасатели потушили горящий автомобиль в течение получаса.



// ГСЧС

Сообщение о том, что во дворе жилой 16-этажки по улице Бучмы, 22 горит микроавтобус марки «Opel Vivaro», поступило спасателям 2 июля в 1:47.

Сразу на место происшествия были направлены 2 подразделения Государственной пожарно-спасательной службы в составе 2-х отделений на автоцистернах.

На момент их прибытия в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон на площади 2 кв.м.



В 2:01 пожар локализован, а в 2:19 полностью укрощен.

Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.