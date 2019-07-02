Припаркованный у многоэтажки микроавтобус сгорел ночью на Салтовке (ФОТО)

Спасатели потушили горящий автомобиль в течение получаса.
Сообщение о том, что во дворе жилой 16-этажки по улице Бучмы, 22 горит микроавтобус марки «Opel Vivaro», поступило спасателям 2 июля в 1:47.
Сразу на место происшествия были направлены 2 подразделения Государственной пожарно-спасательной службы в составе 2-х отделений на автоцистернах.
На момент их прибытия в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон на площади 2 кв.м.
В 2:01 пожар локализован, а в 2:19 полностью укрощен.
Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
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