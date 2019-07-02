Главная Новости Криминал и происшествия Припаркованный у многоэтажки микроавтобус сгорел ночью на Салтовке (ФОТО)
02.07.2019  11:37   

Припаркованный у многоэтажки микроавтобус сгорел ночью на Салтовке (ФОТО)

Спасатели потушили горящий автомобиль в течение получаса.


// ГСЧС

Сообщение о том, что во дворе жилой 16-этажки по улице Бучмы, 22 горит микроавтобус марки «Opel Vivaro», поступило спасателям 2 июля в 1:47.

Сразу на место происшествия были направлены 2 подразделения Государственной пожарно-спасательной службы в составе 2-х отделений на автоцистернах.

На момент их прибытия в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон на площади 2 кв.м.

В 2:01 пожар локализован, а в 2:19 полностью укрощен.

Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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