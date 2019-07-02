Руководители завода Малышева засветились на систематических взятках (ВИДЕО, ФОТО)

Чиновники государственного оборонного предприятия обогащались на сдаче помещений завода в аренду.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове на систематических взятках двух должностных лиц ГП «Завод имени Малышева».
Оперативники СБУ установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный - инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.
Должностные лица оборонного предприятия задержаны в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.
Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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