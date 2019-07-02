Главная Новости Криминал и происшествия Руководители завода Малышева засветились на систематических взятках (ВИДЕО, ФОТО)
02.07.2019  11:57   

Руководители завода Малышева засветились на систематических взятках (ВИДЕО, ФОТО)

Чиновники государственного оборонного предприятия обогащались на сдаче помещений завода в аренду.


// СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове на систематических взятках двух должностных лиц ГП «Завод имени Малышева».

Оперативники СБУ установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный - инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

Должностные лица оборонного предприятия задержаны в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.06 Криминал и происшествия Уличный вор втихую подсунул патрульным взятку 21.06 Криминал и происшествия Харьковского пограничника будут судить за 800 долларов взятки 11.06 Криминал и происшествия Майора харьковской полиции сочли невиновной в коррупции
 
 

Видео

В Харькове на взятке попались полицейские из Запорожья. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 