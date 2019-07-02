02.07.2019 12:31

Двухкомнатной квартирой без завещания завладели мошенники

Орджоникидзевский районный суд Харькова удовлетворил исковые требования прокурора о возвращении территориальной общине квартиры, которой незаконно завладели мошенники.



// Legalhelp

Речь идет о двухкомнатной квартире стоимостью почти 400 тысяч гривен в Индустриальном районе Харькова.



Мужчина, проживавший в ней, не приватизировал недвижимость при жизни. После его смерти (в 2015 году) квартира должна была остаться в собственности города. Однако жильем с использованием поддельных правоустанавливающих документов, используя паспорт умершего, завладели мошенники. Квартиру дважды перепродали. Конечным ее собственником стал человек, который уже владеет 6 квартирами и является ипотекодержателем еще 2.



По факту незаконного отчуждения недвижимости продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины.



С целью возвращения квартиры прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, который сейчас удовлетворен в полном объеме.