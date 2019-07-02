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02.07.2019  13:10   

Женщине стало плохо в метро

Со станции метро Академика Барабашова ее увезла скорая.


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Как сообщают наши корреспонденты около полудня на станции метро Академика Барабашова пассажирке стало плохо.

В пресс-службе Харьковского метрополитена проинформировали, что женщина обратилась к сотрудникам полиции.

Они вызвали медиков.

Скорая забрала около 12.30.

 

Тэги:  метро, стало плохо женщине, харьков, чп
 
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