Женщине стало плохо в метро

Со станции метро Академика Барабашова ее увезла скорая.
Как сообщают наши корреспонденты около полудня на станции метро Академика Барабашова пассажирке стало плохо.
В пресс-службе Харьковского метрополитена проинформировали, что женщина обратилась к сотрудникам полиции.
Они вызвали медиков.
Скорая забрала около 12.30.
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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