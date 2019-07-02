02.07.2019 14:00

Один из террористов, который «минировал» объекты в Харькове, вышел из СИЗО (видео)

2 июля, около 10:00 одного из двух подозреваемых по делу о заминировании объектов в Харькове выпустили под залог - почти 1,5 миллиона гривен внесла семья парня.



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За второго подозреваемый в ложных сообщениях об угрозе взрывов в Харькове также уже внесли залог. Сейчас его семья ждет, когда парня выпустят. Оба они — жители Киева.

«Я занимаюсь продвижением в социальных сетях. Мы покупаем сим-карты, чтобы регистрировать аккаунты, потому что каждый аккаунт должен быть привязан к номеру. Мы решили сэкономить и купить карточки оптом у человека, который предоставляет их в аренду. Мы зарегистрировали два аккаунта с одной сим-карты, а их было более сотни, отдали ему сим-карты, а потом все это произошло и нас сделали виновными, хотя мы к этому не причастны. Ни карты, ни номера IMEI, с которого писали письма, у нас в офисе не нашли, но это никого не интересует: нас просто задержали и увезли », — рассказал корреспондентам подозреваемый.

Правоохранители это дело расследуется по статье «террористический акт». Она предусматривает до 12 лет колонии. Как сообщал ХарківTimes, задержали подозреваемых 28 июня на месте, где они работали, говорит защитник подозреваемого Игорь Нагорный.

«Ему инкриминируются события, которые происходили с 4 по 9 мая. Это сообщение о минировании торговых центров в Харькове. С его другом их задержали через день после проведения обыска по месту, где они осуществляли свою деятельность. Они айтишники. Их задержали в 40 км от Киева — они отдыхали на базе отдыха «, — говорит Нагорный.

В полиции комментариев по задержанию двух мужчин пока не предоставляют. По словам пресс-секретаря Нацполиции области Оксаны Калмыковой, полицейские продолжают искать причастных к ложным заминированиям.

Напомним, сообщение о заминировании в Харькове поступают третий месяц подряд. Первое такое сообщение полицейские получили 21 апреля — в день второго тура президентских выборов. С тех пор полицейские осмотрели более 400 объектов. Взрывчатку искали в торговых центрах, жилых домах, школах, больницах, на вокзалах, заводах и в аэропорту. Сообщения о минировании оказались ложными. Советник министра внутренних дел Иван Варченко ранее рассказал, что по версии следователей сообщение о минировании поступают с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и с территории Российской Федерации.