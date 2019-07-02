02.07.2019 14:49

Смерть малышки: полицейским, допустившим трагедию, светит тюрьма

Двух полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки под Харьковом.



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Прокуратура области сообщила о подозрениях двум инспекторам ювенальной превенции одного из территориальных отделов полиции ГУНП в области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица, полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летней девочки. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внуки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. По объяснениям заявителя, семья нередко «воспитывала» девочку кулаками.

Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

Так, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом, она не проверила доводов заявительницы, не выяснили социально-бытовых условий, в которых проживает девочка, и не сообщил в соответствующие органы и службы по делам детей о возможной угрозе здоровью малолетней.

Пытаясь прекратить издевательства над внучкой, бабушка забрала девочку из семьи и привезла в больницу, где медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка.

По факту нанесения легких телесных повреждений девочке было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Следователь в производстве дважды предоставляла поручение ювенальной инспектору по проверке условий проживания малолетнего, допроса родителей и тому подобное. Однако ни одно из этих поручений не было выполнено.

На аналогичные обращения бабушки не принимал меры и другой подозреваемый - 21-летний ювенальный инспектор. Полицейский ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами. Однако ни разу двери дома, где жила ребенок, им не открыли.

В соответствии с требованиями законодательства полицейский имел принять немедленные меры по установлению местонахождения девочки, пострадавшей от домашнего насилия, и инициировать вопрос об изъятии ее из семьи. Однако он так же недобросовестно отнесся к своим обязанностям и не произвел соответствующей работы.

Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что сентябре 2018 девочка, в очередной раз пострадала от побоев, погибла.

Мать ребенка пыталась выдать содеянное за несчастный случай и заявила, что дочь якобы подавилась яблоком. Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.

Как выяснилось в ходе расследования, отчим при попустительстве матери регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками, нанося девочке сильной физической боли и моральных страданий. 24 сентября прошлого года он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались скрыть истинную причину смерти.

Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде. 30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, подозреваемые работники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.