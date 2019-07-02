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02.07.2019  15:41   

Выборы в парламент: копы создают мобильные группы (ФОТО)

В их состав войдут, в частности, сотрудники Департамента оперативной поддержки.


hk.npu.gov.ua
Об этом сегодня, 2 июля, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время видеоселекторного совещания с участием руководителей ведомств Министерства внутренних дел. Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.
 
Участники совещания обсудили подготовку сил и средств органов Министерства внутренних дел к выполнению задач по обеспечению законности и порядка в государстве во время проведения внеочередных выборов в парламент.
 
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что благодаря принципиальной позиции министра, руководителей Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС задачи по обеспечению безопасности во время президентских выборов были выполнены и высоко оценены международным сообществом.
 
«Таким же образом у нас будут происходить и внеочередные парламентские выборы. Опыт есть, организация отработана, руководство определено, каждый понимает свои задачи и каким образом их выполнять. Во время выборов это, прежде всего, - превенция, расследование дел и доведение всех дел до логического завершения », - отметил Сергей Яровой.
 
Он обратился к Председателю Национальной полиции Сергея Князева с просьбой держать на жестком контроле вопрос превенции и расследования всех дел, связанных с выборами.
 
Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил надлежащей работе Ситуационных центров в регионах. В частности, на качественной и своевременной передачи информации о событиях, связанных с избирательным процессом.
 
Кроме того, глава ведомства отметил, что на выборах в Нацполиции созданы мобильные группы из числа сотрудников Департамента оперативной поддержки. Группы будут направлены для работы в территориальные подразделения.  
 
«Это ваши помощники. Функция мобильных групп - это коммуникации с участниками избирательного процесса », - подчеркнул Сергей Князев.
 
Напомним, ранее сообщалось, что  во время выборов будет увеличено количество нарядов полиции превенции для реагирования на сообщения линии 102.  
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выборы, мобильные группы, харьков, украина
 
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