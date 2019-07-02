02.07.2019 16:16

Трагедия в роддоме: решение врачей и смерть малыша

Очередной скандал разгорелся вокруг роддома под Харьковом



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Как сообщает Город Х, очередной скандал разгорелся вокруг роддома в городе Лозовая Харьковской области.

Несколько дней назад 31-летняя Марина Фиголь родила здесь здорового малыша, но голоса его так и не услышала - мальчик умер, едва появившись на свет. Пострадавшая семья винит во всем врачей. Говорят, вместо того чтобы сутками ждать родового процесса, надо было срочно делать кесарево сечение.

Историю своей беременности роженица подробно описала в фейсбуке: по месту работы состояла на учете в харьковской поликлинике, исправно сдавала анализы, проходила скрининги и делала УЗИ – никаких патологий плода выявлено не было. Ближе к сроку родов даже отдохнула в специальном санатории для беременных, а рожать отправилась по месту прописки – в Лозовую. Там Марину и ее первенца с нетерпением ждала родня.

«Срок родов врачи ставили на 13 июня, по УЗИ - 15-16 июня. 18 числа по направлению гинеколога легла в стационар Лозовской ЦРБ. Меня сначала выругали, что поздно приехала, потом осмотрели и сказали «Ждем». Так прошло еще три дня. 22 июня, в субботу, во второй половине дня на смену заступила врач Анна Анатольевна Евсюкова из Харькова. Провела осмотр, помогла открыть матку на 1 см, чтобы ускорить процесс родов. Спустя два часа уже было раскрытие 2 см и начались легкие схватки. Примерно в 23.00 при осмотре прорвался плодный пузырь и отошли зеленые воды с наличием мекония (это признак того, что с малышом что-то не так). Меня экстренно перевели в родзал», - вспоминает пережитое Марина Фиголь.

Девушка заметила: когда начался родовой процесс, она четко слышала ритмичное сердцебиение ребенка, но при схватках оно замедлялось. В разговорах между врачом и акушером проскользнули слова «обвитие пуповиной» и «кесарево сечение», но медики явно сомневались.

По словам Марины, она готова была на кесарево и даже умоляла врачей об этом, главное - чтобы ребенок был здоров. Доктора настояли на самостоятельных родах.

«В 4:00 утра 23.06.19 я родила, но голосочка своего Давидика так и не услышала. Моего малыша не спасли, он задохнулся. Сыночек лежал на столике, укутанный и накрыт одноразовой пеленкой и молчал... Когда приехали родные, врач подошла к нам и сказала: "Нуууу, такое бывает. Я не знаю, как так получилось"», - вздыхает роженица.

На этом история врачебной халатности и наплевательского отношения к пациентам не закончилась. На следующий день сестра настояла на том, чтобы Марина сделала УЗИ. Родственники хотели убедиться, что в матке у родившей женщины не осталось сгустков крови, которые могли спровоцировать дальнейший воспалительный процесс.

«Заведующая ответила: "Мы сейчас посмотрим, есть ли у нас аппарат. Если не найдем, отвезем вас на «скорой» в городскую поликлинику и там посмотрим". Спустя несколько часов нашли, посмотрели и нашли-таки маленький сгусток, через время привел бы к непредсказуемым последствиям», - говорит Марина Фиголь.

Тем временем, медики озвучили семье результаты вскрытия умершего новорожденного. Согласно документу, малыш родился совершенно здоровым.

«Со слов заведующей отделением Филимоновой сынок умер при родах и что в пуповине были тромбы. Что все-таки произошло с моим мальчиком и что пошло не так, мы до сих пор не знаем. Хочется, чтобы врачи понесли хоть какое-то наказание за безответственность. Из-за их халатности в этом роддоме каждый год умирают малыши», - заметила Фиголь.

В полицию пострадавшая пока не обращалась, но правоохранители о происшествии узнали и заинтересовались.

«Медики скрыли от полиции этот случай, хотя обязаны были сообщить. Но благодаря публикации в соцсети, правоохранители узнали о происшествии и сейчас взяли его в работу. Нужно сказать, что такие публикации являются основанием для того, чтобы полиция приступила к выяснению обстоятельств. Если окажется, что случай имеет признаки уголовного производства – оно будет открыто», - объяснили «ГородХ» в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Напомним, чуть больше года назад в этом же роддоме во время родов ребенок выскользнул из рук акушерки и разбился.