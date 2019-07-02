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02.07.2019  16:37   

На Основе фура «догнала» легковушку (ФОТО)

Авария произошла 2 июля около часа дня на ул. Льговской, 100.


// Патрульная полиция

Как предварительно установили патрульніе, водитель автомобиля Volvo не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Skoda Oktavia.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто "Volvo" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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