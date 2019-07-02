Суд дал добро на задержание сбежавшего преступника-марокканца (ФОТО)

02.07.2019 17:43

Иностранец сбил девушку на Пушкинской.

Дальше - розыск через Интерпол и по дипломатическим каналам!

Отдельно хочу поздравить с профессиональным праздником настоящего следователя, лейтенанта полиции Дорошенко Дениса Витальевича, который прилагает значительные усилия в деле!

Дело на контроле держит Генеральная прокуратура Украины. Продолжение следует!", - говорится в посте.

"Да! Первый результат по делу о ДТП на Пушкинской! Постановление следственного судьи о разрешении на задержание водителя Ходаифа Заид!