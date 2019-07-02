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02.07.2019  17:43   

Суд дал добро на задержание сбежавшего преступника-марокканца (ФОТО)

Иностранец сбил девушку на Пушкинской.


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Иностранца, сбившего девушку в центре Харькова, будет искать Интерпол. Об этом сообщил адвокат Евгений Мельниченко на странице в Facebook.
 
"Да! Первый результат по делу о ДТП на Пушкинской! Постановление следственного судьи о разрешении на задержание водителя Ходаифа Заид!
 
Дальше - розыск через Интерпол и по дипломатическим каналам!
 
Отдельно хочу поздравить с профессиональным праздником настоящего следователя, лейтенанта полиции Дорошенко Дениса Витальевича, который прилагает значительные усилия в деле!
 
Дело на контроле держит Генеральная прокуратура Украины. Продолжение следует!", - говорится в посте.
 
Напомним, авария произошла 22 июня на переходе возле станции метро Архитектора Бекетова.
 
Водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на девушку-пешехода, которую с места происшествия доставили в больницу.
 
По словам очевидцев, за рулем иномарки находился студент-иностранец ХНМУ.
 
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор в одной из находившихся рядом машин.
 
На записи видно, что водитель Golf проезжает на красный, сбивает на зебре девушку и около 10 метров везет ее на капоте. Как стало известно позже, фигурант сбежал из Украины на родину
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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