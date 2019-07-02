02.07.2019 17:43
Суд дал добро на задержание сбежавшего преступника-марокканца (ФОТО)
Иностранец сбил девушку на Пушкинской.
twitter.com
Иностранца, сбившего девушку в центре Харькова, будет искать Интерпол. Об этом сообщил
адвокат Евгений Мельниченко на странице в Facebook.
"Да! Первый результат по делу о ДТП на Пушкинской! Постановление следственного судьи о разрешении на задержание водителя Ходаифа Заид!
Дальше - розыск через Интерпол и по дипломатическим каналам!
Отдельно хочу поздравить с профессиональным праздником настоящего следователя, лейтенанта полиции Дорошенко Дениса Витальевича, который прилагает значительные усилия в деле!
Дело на контроле держит Генеральная прокуратура Украины. Продолжение следует!", - говорится в посте.
Напомним, авария произошла
22 июня на переходе возле станции метро Архитектора Бекетова.
Водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на девушку-пешехода, которую с места происшествия доставили в больницу.
По словам очевидцев, за рулем иномарки находился студент-иностранец ХНМУ.
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор в одной из находившихся рядом машин.
На записи видно, что водитель Golf проезжает на красный, сбивает на зебре девушку и около 10 метров везет ее на капоте. Как стало известно позже, фигурант сбежал
из Украины на родину
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