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02.07.2019  18:31   

Упал и загорелся самолет: полиция начинает расследование

Полицейские устанавливают обстоятельства ЧП под Харьковом.


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Как сообщает ГУ Нацполиции инцидент произошел 2 июля в селе Западное Двуречанского района.
 
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
 
На место выехали сотрудники районного отделения полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
По предварительным данным, падение самолета под управлением курсанта высшего учебного заведения произошло из-за отказа двигателя во время учебного полета.
 
Пилот совершил аварийное катапультирование, в результате падения самолет загорелся.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Двуречанского отделение полиции.
 
В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  упал самолет, пожар, харьков
 
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