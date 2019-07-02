02.07.2019 19:39

Под Харьковом нашли заблудившегося мальчика (ФОТО)

Ребенка оперативно вернули матери.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за считанные часы сотрудникам угрозыска совместно с ювенальной превенцией Красноградского ОП удалось отыскать малолетнего мальчика.

Об исчезновении 7-летнего сына в полицию сообщила его мать. С ее слов стало известно, что утром мальчик ушел гулять и не вернулся.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение ребенка. Он гулял недалеко от дома и заблудился. Сейчас мальчик находится дома.

С женщиной сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу.