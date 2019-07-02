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02.07.2019  19:39   

Под Харьковом нашли заблудившегося мальчика (ФОТО)

Ребенка оперативно вернули матери.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, за считанные часы сотрудникам угрозыска совместно с ювенальной превенцией Красноградского ОП удалось отыскать малолетнего мальчика.
 
Об исчезновении 7-летнего сына в полицию сообщила его мать. С ее слов стало известно, что утром мальчик ушел гулять и не вернулся. 
 
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение ребенка. Он гулял недалеко от дома и заблудился. Сейчас мальчик находится дома. 
 
С женщиной сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал, нашли мальчика, харьков
 
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