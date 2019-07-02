02.07.2019 19:59

Не уступивший дорогу водитель погубил женщину: приговор вынесен

Смертельное ДТП произошло на перекрестке Окружной дороги и Салтовского шоссе.



svoboda.org

Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор водителю, который спровоцировал смертельное ДТП на перекрестке Окружной дороги и Салтовского шоссе.

Напомним, авария с участием автомобилей Daewoo Lanos и Mercedes произошла ранним утром 23 ноября 2018 года. В ходе расследования правоохранители выяснили, что водитель первой машины при повороте не пропустил транспорт, двигавшийся по встречной полосе.

В результате столкновения пассажирка Lanos погибла на месте. Причиной ее смерти стала совокупная травма тела с переломами костей скелета, разрывами внутренних органов и острой кровопотерей.

Во время разбирательства гражданин Грузии признал свою вину и попросил его сурово не наказывать. Мужчина рассказал, что не желал гибели тещи и бабушки его детей. Дочь погибшей также попросила служителей Фемиды назначить виновнику ДТП минимальное наказание.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, суд приговорил иностранца к четырем годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.

Впрочем, тюремное заключение водителю заменили на испытательный срок в два года. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.