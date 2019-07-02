ДТП: две машины не поделили улицу (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 2 июля Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 июля Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.