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02.07.2019  19:05   

ДТП: две машины не поделили улицу (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Гагарина.


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Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 02.07.2019 около 17:00 патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Гагарина.
 
Участниками ДТП стали автомобили ГАЗ и Сhevrolet lacetti. 
 
По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя амеркинца.
 
Для оформлeння ДТП на мисцe вызвали следственно-опeративну группу.
 
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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