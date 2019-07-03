03.07.2019 09:20

На проспекте Гагарина - лобовое столкновение

В результате авто-дуэли один из водителей госпитализирован.



Фото: kharkivpolice

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 2 июля около 17:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Гагарина. Там столкнулись автомобили ГАЗ и Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя Chevrolet.

Для оформления ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.