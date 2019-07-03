В Харькове убийство пытались скрыть за пожаром

В Холодногорском районе во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Происшествие произошло в Холодногорском районе города. Во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело хозяина квартиры - мужчину 1964 года рождения.
При осмотре тела покойного специалистами были обнаружены травмы, которые не имели ничего общего с пожаром - ушибы и переломанные ребра. Сейчас тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Устанавливаются причины смерти.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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