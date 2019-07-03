03.07.2019 10:01

В Харькове убийство пытались скрыть за пожаром

В Холодногорском районе во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.



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Происшествие произошло в Холодногорском районе города. Во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело хозяина квартиры - мужчину 1964 года рождения.

При осмотре тела покойного специалистами были обнаружены травмы, которые не имели ничего общего с пожаром - ушибы и переломанные ребра. Сейчас тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Устанавливаются причины смерти.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).