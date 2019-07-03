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03.07.2019  10:16   

В центре Харькова ночью был сбит байкер

На Бурсацком спуске столкнулись автомобиль "ВАЗ-21103" и мотоцикл Lifan.


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Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова.

ДТП произошло 3 июля около 00:20 на Бурсацком спуске, 14. В результате аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  байкер, дтп, харьков, мотоцикл, полиция, протокол
 
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