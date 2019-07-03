03.07.2019 10:35

Минирования в Харькове продолжаются: под прицелом террористов отели

2 июля правоохранители искали взрывчатку в пять отелях.



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Анонимное электронное сообщение о заминировнии поступило в в ГУ Нацполиции в Харьковской области 2 июля в 12:40, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

По информации незвестного, взрывчатка находилась на следующих объектах:

– отеле «Националь», Шевченковский район, ул. Науки, 21;

– отеле «Баден-Баден», Дергачевский район, пос. Малая Даниловка;

– отеле «Деголь», Слободской район, площадь Защитников Украины, 17а;

– отеле «Артуа», Немышлянская район, ул. Льва Ландау, 151В;

– отеле India Palac, Киевский район, ул. Матюшенко, 14.



По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал, посетители и жители эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.

Напомним, 1 июля харьковские правоохранители разоблачили двух киевских ITшников, поджозреваемых в рассылке ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.