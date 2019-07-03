Минирования в Харькове продолжаются: под прицелом террористов отели

2 июля правоохранители искали взрывчатку в пять отелях.
Анонимное электронное сообщение о заминировнии поступило в в ГУ Нацполиции в Харьковской области 2 июля в 12:40, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
По информации незвестного, взрывчатка находилась на следующих объектах:
– отеле «Националь», Шевченковский район, ул. Науки, 21;
– отеле «Баден-Баден», Дергачевский район, пос. Малая Даниловка;
– отеле «Деголь», Слободской район, площадь Защитников Украины, 17а;
– отеле «Артуа», Немышлянская район, ул. Льва Ландау, 151В;
– отеле India Palac, Киевский район, ул. Матюшенко, 14.
По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.
Персонал, посетители и жители эвакуировались.
Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.
Напомним, 1 июля харьковские правоохранители разоблачили двух киевских ITшников, поджозреваемых в рассылке ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: