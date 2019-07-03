03.07.2019 10:45

Сразу две жертвы от неосторожного поведения с огнем при курении (ФОТО)

Холодногорский район: во время ликвидации пожара в пятиэтажке обнаружено тело погибшего мужчины



://kh.dsns.gov.ua

2 июля в 10:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке по адресу: г. Харьков, пер. Резниковская 1.

На вызов сразу выехало оперативное отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Спасатели установили, что пожар происходит в квартире на четвертом этаже дома. Ее 55-летний житель спал на диване, который горел. К сожалению спасатели обнаружили его тело уже без признаков жизни. Площадь пожара составила 3 ​​кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 11:46. Из-за сильного задымления лестничной клетки сложилась угроза жителям других квартир. Поэтому спасатели провели мероприятия по дымоудаления и эвакуировали на свежий воздух 10 человек. Окончательная ликвидация огня зафиксирована в 12:01. Огонь нанес ущерб дивана, домашним вещам и ковру.

Причины пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Кроме того, в этот же день в г.. Никополь Барвенковского района Харьковской области пожар унес жизни еще одного человека, который имел инвалидность. Ему было 63 года. Возгорание обнаружили и ликвидировали соседи подручными средствами. Спасательные подразделения ГСЧС не вызывались. Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.