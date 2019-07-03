Заколотый труп обнаружили в сгоревшей на Залопани квартире

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Холодногорском районе.
2 июля около 17:30 в Холодногорский отдел полиции поступила информация о пожаре в одной из квартир многоэтажки в Резникивском переулке.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили в постели тело 55-летнего хозяина дома.
Выезжавшие на место работники полиции установили, что до прибытия пожарных входные двери в квартиру были закрыты. При осмотре экспертом на теле умершего обнаружены признаки насильственной смерти, а именно ножевое ранение межреберной области. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
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