03.07.2019 11:38

Смертельное тройное ДТП с фурой и рейсовым автобусом: водителю стало плохо за рулем (ФОТО)

В результате аварии погибли два человека, 12-летнюю девочку с переломом руки доставили в местную больницу.



// Нацполиция

2 июля в 17:22 на 106 км автодороги «Красноград-Перещепино» вблизи города Красноград водителю автомобиля «Mercedes», 37-летнему жителю города Сумы во время движения стало плохо.

Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автоомобилем «Mercedes». После этого фура врезалась в рейсовый автобус сообщением «Сумы-Запорожье». В результате ДТП в автобусе никто не пострадал.



На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.