Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное тройное ДТП с фурой и рейсовым автобусом: водителю стало плохо за рулем (ФОТО)
03.07.2019  11:38   

Смертельное тройное ДТП с фурой и рейсовым автобусом: водителю стало плохо за рулем (ФОТО)

В результате аварии погибли два человека, 12-летнюю девочку с переломом руки доставили в местную больницу.


// Нацполиция

2 июля в 17:22 на 106 км автодороги «Красноград-Перещепино» вблизи города Красноград водителю автомобиля «Mercedes», 37-летнему жителю города Сумы во время движения стало плохо.

Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автоомобилем «Mercedes». После этого фура врезалась в рейсовый автобус сообщением «Сумы-Запорожье». В результате ДТП в автобусе никто не пострадал.

На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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