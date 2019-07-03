Главная Новости Криминал и происшествия Утреннее ДТП: у реки столкнулисть гордость иранского и чешского автопрома (ФОТО)
03.07.2019  13:10   

Утреннее ДТП: у реки столкнулисть гордость иранского и чешского автопрома (ФОТО)

Авария произошла на Московском проспекте.


facebook.com
Как проинфомировали в Пресс-службе Патрульной полиции, 03.07.2019 года около 8:00 30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 31.
 
 По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Samand Soren и Skoda Octavia.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
 Патрульные собрали первичный материал ДТП, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Криминал и происшествия Смертельное тройное ДТП с фурой и рейсовым автобусом: водителю стало плохо за рулем (ФОТО) 03.07 Криминал и происшествия В центре Харькова ночью был сбит байкер 03.07 Криминал и происшествия На проспекте Гагарина - лобовое столкновение
 
 

Видео

Лето в харьковском зоопарке: плавание, песочные ванны и необычное мороженое. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 