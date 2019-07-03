03.07.2019 13:10

Утреннее ДТП: у реки столкнулисть гордость иранского и чешского автопрома (ФОТО)

Авария произошла на Московском проспекте.



facebook.com

Как проинфомировали в Пресс-службе Патрульной полиции, 03.07.2019 года около 8:00 30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 31.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Samand Soren и Skoda Octavia.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал ДТП, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.