16-летняя девушка застряла в ограде

В поселке Жуковского спасатели помогли девушке выбраться из металлической ловушки.
Вечером 2 июля к спасателям обратились медики скорой за помощью в освобождении 16-летней девушки из металлических решеток забора.
Инцидент произошел на ул. Астрономической, 44-А. Девушка пыталась пролезть сквозь решетку, чтобы достать мяч, но застряла и не могла выбраться без посторонней помощи.
Бригада оперативного отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в считанные минуты с помощью специального спасательного инструмента вызволила подростка, которую затем госпитализировали в областную детскую клиническую больницу №1.
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По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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