03.07.2019 13:09

16-летняя девушка застряла в ограде

В поселке Жуковского спасатели помогли девушке выбраться из металлической ловушки.



// ГСЧС

Вечером 2 июля к спасателям обратились медики скорой за помощью в освобождении 16-летней девушки из металлических решеток забора.

Инцидент произошел на ул. Астрономической, 44-А. Девушка пыталась пролезть сквозь решетку, чтобы достать мяч, но застряла и не могла выбраться без посторонней помощи.



Бригада оперативного отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в считанные минуты с помощью специального спасательного инструмента вызволила подростка, которую затем госпитализировали в областную детскую клиническую больницу №1.