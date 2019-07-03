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03.07.2019  13:09   

16-летняя девушка застряла в ограде

В поселке Жуковского спасатели помогли девушке выбраться из металлической ловушки.


// ГСЧС

Вечером 2 июля к спасателям обратились медики скорой за помощью в освобождении 16-летней девушки из металлических решеток забора.

Инцидент произошел на ул. Астрономической, 44-А. Девушка пыталась пролезть сквозь решетку, чтобы достать мяч, но застряла и не могла выбраться без посторонней помощи.

Бригада оперативного отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в считанные минуты с помощью специального спасательного инструмента вызволила подростка, которую затем госпитализировали в областную детскую клиническую больницу №1.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, спасатели, щастряла, харьков
 
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