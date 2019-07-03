03.07.2019 13:46

Три хулигана напали на предвыборную палатку

За минувшие сутки полицейские Харьковщины зарегистрировали 5 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, заявления поступили в Немышлянский, Балаклейский, Змиевской и Золочевский ОП.

В Немышлянском районе Харькова трое неизвестных повредил агитационную палатку кандидата в народные депутаты Украины.

По данному факту проводится проверка.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствования осуществлению избирательно права или права участвовать в референдуме, работе избирательное комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) уголовного кодекса Украины по факту заявления главы одной из политических партий открыли следователи Золочевский отделения милиции.

Обращение касалось нарушения действующего законодательства Украины при ведении предвыборной агитации со стороны кандидата в народные депутаты Украины, с внедрением символики партии заявителя распространял среди избирателей Агитационные материалы.

Справка. С начала предвыборной кампании полицией Харьковщины записанно 125 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», открыто 7 уголовных производств, составлено 3 административных протокола.