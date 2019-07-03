Главная Новости Криминал и происшествия СБУ разобралась с полицейскими, которые вымогали деньги с якобы пьяных водителей (ФОТО)
03.07.2019  13:31   

СБУ разобралась с полицейскими, которые вымогали деньги с якобы пьяных водителей (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему систематического вымогательства взяток инспекторами сектора реагирования патрульной полиции одного из районных отделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские наладили механизм получения неправомерной выгоды от водителей за непривлечение к ответственности за якобы управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время выполнения своих служебных обязанностей на служебном автомобиле они останавливали местных водителей и провоцировали их на дачу взятки, угрожая отобрать права.

Об одном из случаев вымогательства рассказал заместитель начальника управления прокуратуры области Сергей Перепелица. Старший сержант и сержант полиции остановили машину и начали «проверку». Затем сообщили водителю, что он управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Последний полностью отрицал следующее обстоятельство. Далее правоохранители воспользовались правовой неосведомленностью владельца машины и рассказали, что они составят протокол. Это повлечет за собой и большой штраф, и лишение водительских прав. Решить этот вопрос можно только одним способом: отдать 10 тыс. грн сразу же на месте. Раздраженный и запуганный человек отдал указанную сумму.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по местам работы и жительства фигурантов производства деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконные действия.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других полицейских, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Сейчас злоумышленникам объявлено подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура области обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения полицейских от занимаемых должностей на время проведения досудебного расследования.

Тэги:  взятка, сбу, полиция, харьков
 
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