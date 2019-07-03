03.07.2019 15:02

В сгоревшем доме женщина получила ожоги 60% тела (ФОТО)

Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.



// ГСЧС

Около пяти часов утра 2 июля поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на ул. Первомайской, 14 в селе Залинейное Зачепиловского района.



На тушение выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС из районного центра. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 16 кв.м.



Внутри дома находилась ее хозяйка, 1977 года рождения, которая получила значительные ожоги около 60% тела. Каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.



Спасатели локализовали пожар в 5:32 и в 06:20 полностью ликвидировали его.