В сгоревшем доме женщина получила ожоги 60% тела (ФОТО)

Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Около пяти часов утра 2 июля поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на ул. Первомайской, 14 в селе Залинейное Зачепиловского района.
На тушение выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС из районного центра. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 16 кв.м.
Внутри дома находилась ее хозяйка, 1977 года рождения, которая получила значительные ожоги около 60% тела. Каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Спасатели локализовали пожар в 5:32 и в 06:20 полностью ликвидировали его.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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