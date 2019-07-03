03.07.2019 15:48

Разбойник с кусачками напал на девушку, завалил на землю и ограбил: приговор вынесен

Преступник получил 9 лет за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Лозовского горрайонного суда 37-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, нападающего приговорили к 9 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось в сентябре 2017 года. Осужденный возвращался ночным электропоездом домой из Харькова. В электричке мужчина пытался познакомиться с молодой пассажиркой.

Однако девушка не стала с ним разговаривать и пошла в другой вагон. На конечной остановке злоумышленник проследил, куда уйдет из вокзала его попутчица.

Он догнал девушку на темной улице, прижал к шее металлические кусачки и, угрожая физической расправой, повалил на землю. Нападающий забрал у беспомощной жертвы мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Справка:

В настоящее время приговор суда не вступил в силу.