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03.07.2019  15:48   

Разбойник с кусачками напал на девушку, завалил на землю и ограбил: приговор вынесен

Преступник получил 9 лет за решеткой.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Лозовского горрайонного суда 37-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 187 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, нападающего приговорили к 9 годам лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
Происшествие случилось в сентябре 2017 года. Осужденный возвращался ночным электропоездом домой из Харькова. В электричке мужчина пытался познакомиться с молодой пассажиркой.
 
Однако девушка не стала с ним разговаривать и пошла в другой вагон. На конечной остановке злоумышленник проследил, куда уйдет из вокзала его попутчица.
 
Он догнал девушку на темной улице, прижал к шее металлические кусачки и, угрожая физической расправой, повалил на землю. Нападающий забрал у беспомощной жертвы мобильный телефон и скрылся с места происшествия.
 
Справка:
 
В настоящее время приговор суда не вступил в силу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  разбойник, ограбление, харьков
 
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