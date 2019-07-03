03.07.2019 17:27

О браконьерах и их улове рассказали в рыбоохранном патруле (ФОТО)

В период с 1 по 30 июня 2019 рыбоохранных патрульными Харьковщины было раскрыто 119 нарушений законодательства в сфере охраны водных биоресурсов.



//khr.darg.gov.ua

«В течение месяца у нарушителей конфисковано 152 кг водных биоресурсов, в том числе на рынках области – 35 кг. Кроме этого, изъято 98 запрещенных орудий лова. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 72 461,50 грн», – сообщил руководитель Харьковского рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.

По его словам, в ведомстве работают 7 государственных инспекторов.

В суды передано 60 админматериалов для привлечения правонарушителей к административной ответственности.



Например, 12 июня инспектором рыбоохранного патруля выявлен житель с. Мартовая, который семью «экранами» выловил 1,5 кг рыбы. На момент задержания у нарушитель успел пойать 19 шт. плоскирки и 13 шт. плотвы. Сумма нанесенного ущерба составила 901 грн.



Аналогичное нарушение раскрыто 13 июня во время проведения рыбоохранного рейда на Краснооскольском водохранилище в пределах Купянского района. Около 6:00 утра мужчина неподалеку с. Глушковка с помощью лесковой сетки незаконно ловил рыбу. При осмотре в сетях находились пять линей общим весом 3 кг.



26 июня в ходе рыбоохранной работы на территории Харьковского района, вблизи с. Стрелечья разоблачили гражданина, который лесковой сеткой выловил двух белых толстолобиков и двух сазанов. Сумма нанесенного ущерба составила 1122 грн.

На всех нарушителей оформлены протоколы, материалы переданы в суд, запрещенные орудия лова и незаконно добытая рыба изъяты.