03.07.2019 19:53

Разбойники пять лет грабили и убивали людей, захватив 10 миллионов гривен

Военной прокуратурой Харьковского гарнизона завершено досудебное расследование деятельности пяти бандитов, нападавших на инкассаторов.



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Под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона следователями СУ ГУНП в Харьковской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 5 участников вооруженной банды, которые на протяжении последних 5 лет совершали дерзкие разбойные нападения, а также заказные убийства на территории Харьковской и Киевской областей.

Установлено, что в течение 2014 - 2016 годы члены вооруженной банды, в состав которой, также входил сотрудник одного из территориальных органов СБУ, совершили серию разбойных нападений на инкассаторские автомобили АО КБ «ПриватБанк» и завладели денежными средствами на сумму свыше 10 млн грн.

Кроме того, три человека из числа банды, в марте 2019 года, хотели с помощью взрыва убить главного врача коммунального учреждения здравоохранения г.. Киев.

Преступники всегда использовали автоматическое оружие и взрывчатку и только по счастливому стечению обстоятельств пострадавшим был нанесены только телесные повреждения.

В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях, которыми пользовались члены банды, в пгт. Киеве и Харьковской области изъято около 10 тыс боевых патронов, 2 кг взрывчатых веществ (пластида), более 20 гранат Ф-1, десятки единиц оружия, самодельных патронов и тому подобное.

27 июня 2019 обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187; ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 263-1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины, санкция которых предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.