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04.07.2019  12:18   

Пивший с горя ревнивец едва не убил жену гвоздодером: приговор вынесен

Супруга сообщила мужу, что влюбилась и хочет уйти от него к другу по переписке в интернете.


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Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор мужу, который из ревности проломил голову своей супруге. СПо
 
Как выяснилось в ходе расследования,12 октября минувшего года у нетрезвого мужчины произошел конфликт с его избранницей.
 
В ходе ссоры харьковчанин взял на кухне гвоздодер и нанес жертве два удара по затылку.
 
В результате пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода черепа, контузией и ушибом мозга. 
 
Во время разбирательства обвиняемый признал свою вину.
 
По словам фигуранта, он подозревал свою жену в измене, а когда его опасения подтвердились - начал злоупотреблять алкоголем.
 
В день трагедии супруга заявила ему, что планирует подать на развод и уехать к гражданину РФ, с которым она познакомилась в интернете.
 
Мужчина также рассказал, что после случившегося вызвал потерпевшей скорую и пытался помочь.
 
Харьковчанка сообщила, что заключила с обвиняемым соглашение о компенсации стоимости лечения, поэтому больше не имеет к нему материальных и моральных претензий.
 
Женщина также попросила не лишать ее бывшего мужа свободы, так как с ним проживают их дети.
 
За нанесение тяжких телесных повреждений суд приговорил жителя Харькова к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на трехлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
 
Тэги:  убийство из ревности, покушение, харьков
 
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