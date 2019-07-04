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04.07.2019  09:09   

Экстремальная парковка авто-леди возле Парка Горького (ФОТО)

На Сумской машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.


://vfl.ru/fotos

В центре, рядом с популярным у харьковчан местом отдыха, автомобиль Honda вылетел с проезжей части, въехал в палисадник перед домом, а потом врезался в дерево.

 Об этом сообщили очевидцы в харьковском Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, ДТП произошло вчера, 3 июля, на ул. Сумской, 77/79 в Харькове.

По словам женщины-водителя, ДТП произошло из-за неисправности автомобиля, возникшей во время движения. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя составлен админпротокол.

Люди в ДТП не пострадали. Пострадала только техника - Авто-леди снела стенд с велосипедами.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  парк, авария, харьков, полиция, протокол
 
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