Экстремальная парковка авто-леди возле Парка Горького (ФОТО)

На Сумской машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В центре, рядом с популярным у харьковчан местом отдыха, автомобиль Honda вылетел с проезжей части, въехал в палисадник перед домом, а потом врезался в дерево.
Об этом сообщили очевидцы в харьковском Telegram-канале.
Как сказано в сообщении, ДТП произошло вчера, 3 июля, на ул. Сумской, 77/79 в Харькове.
По словам женщины-водителя, ДТП произошло из-за неисправности автомобиля, возникшей во время движения. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На водителя составлен админпротокол.
Люди в ДТП не пострадали. Пострадала только техника - Авто-леди снела стенд с велосипедами.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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