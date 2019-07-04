04.07.2019 10:20

Гоструда оштрафовало Харьковские теплосети за подмену документов, для минимизации налогов

Согласно решению суда одному из крупнейших коммунальных предприятий Харьковщины придется заплатить штраф в размере более полутора миллиона гривен



//hts.kharkov.ua

В июне 2019 Харьковский окружной административный суд поддержал правовую позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области в части признания законной и такой, которая не подлежит отмене постановление вынесенное уполномоченными должностными лицами о наложении штрафов на основании абзаца 2 части 2 статьи 265 КЗоТ Украины за фактический допуск тринадцати работников КП «Харьковские тепловые сети» к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области было доказано, что установленными во время инспекционного посещения 13 лицами фактически выполняется работа по должностям, соответствующие должностям вакантным на указанном коммунальном предприятии, заключены договоры подряда включают в себя указания о долгосрочном срок их действия, а предметом договоров подряда является процесс труда, а не ее конечный результат.

Поддерживая доводы субъекта властных полномочий суд первой инстанции указал, что фактически существующие трудовые отношения истцом были заменены договорам подряда, поскольку условия указанных договоров предусматривают регулярное выполнение гражданами работы, а именно: по профессии медицинской сестры, врача, инженера-проектировщика, оператора видеонаблюдения, программиста, охранника, инженера метрологического обеспечения, сварщика.

То есть, таким образом, коммунальному предприятию придется заплатить штраф в размере более чем полтора миллиона гривен в государственный бюджет за нарушение требований части третьей статьи 24 КЗоТ Украины.