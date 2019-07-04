04.07.2019 10:59

Прокуратура решила, что домашний тиран получит пожизненное

После воспитательной беседы с отцом 7-летний мальчик прожил с разбитым черепом пять дней. За убийство сына мужчина предстанет перед судом



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Изюмская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя пгт. Шевченково, который, по данным следствия, жестко расправился с 7-летним сыном.

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью).

В конце февраля этого года мужчина «воспитывал» своих малолетних детей. По мнению отца, семилетний мальчик и восьмилетняя девочка плохо обращались к нему, слушаться не хотели. Брань перешла в драку.

Обвиняемый схватил сына и швырнул его на металлическую стойку кровати. Ребенок ударился теменной частью головы.

Почти сразу травмированый мальчик начал жаловаться на сильную боль. Его тошнило, ему было трудно ходить, потому что его шатало.

Однако «воспитатель» не вызывал «скорую» и запрещал делать это жене. Малыш ослаб и уже не вставал с постели.

Лишь на пятые сутки в семью пришли гости. Они увидели, что с ребенком не все в порядке и вызвали врачей. Однако медики, приехавшие по вызову констатировали смерть малолетнего.

По данным судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил черепно-мозговую травму с многочисленными кровоизлияниями, перелом линейного свода черепа с последующим отеком головного мозга.

Следует отметить, что семья погибшего первоклассника состояла на учете в местной службе по делам семьи и молодежи, поскольку глава семьи уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Когда девочке еще не исполнилось четыре года, отец также воспитывал ее побоями. Он несколько раз ударил дочь в живот. Дети получила травму в виде разрыва одного из внутренних органов.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.