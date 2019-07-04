04.07.2019 11:25

Иностранца-нарушителя задержали в нескольких метрах от границы

На Харьковщине пограничники задержали гражданина Азербайджана, который пытался незаконно попасть на территорию Российской Федерации вне установленных пунктов пропуска.



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Сперва в отделение инспекторов пограничной службы «Козачья Лопань» поступила информация от участкового инспектора о возможном нарушении государственной границы.

С помощью камер видеонаблюдения интегрированной системы охраны границы правоохранители обнаружили неизвестного, двигавшегося в сторону государственной границы.

Пограничный наряд, оперативно выдвинулся на место возможного правонарушения и в нескольких метрах от границы задержал 39-летнего гражданина Азербайджана, который пытался незаконно попасть на территорию сопредельного государства.

За нарушение государственной границы горе-путешественнику грозит административная ответственность, его дальнейшую судьбу решит суд.