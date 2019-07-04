Иностранца-нарушителя задержали в нескольких метрах от границы

На Харьковщине пограничники задержали гражданина Азербайджана, который пытался незаконно попасть на территорию Российской Федерации вне установленных пунктов пропуска.
Сперва в отделение инспекторов пограничной службы «Козачья Лопань» поступила информация от участкового инспектора о возможном нарушении государственной границы.
С помощью камер видеонаблюдения интегрированной системы охраны границы правоохранители обнаружили неизвестного, двигавшегося в сторону государственной границы.
Пограничный наряд, оперативно выдвинулся на место возможного правонарушения и в нескольких метрах от границы задержал 39-летнего гражданина Азербайджана, который пытался незаконно попасть на территорию сопредельного государства.
За нарушение государственной границы горе-путешественнику грозит административная ответственность, его дальнейшую судьбу решит суд.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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