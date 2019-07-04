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04.07.2019  11:45   

Трактор насмерть раздавил мужчину

Инцидент произошел на предприятии в селе Садово Лозовского района.


// Facebook

Как установили правоправоохранители, днем 3 июля во время подготовки к полеваым работам на дворе предприятия трактор Т-156 неожиданно покатился и наехал на мужчину, который в это время был под ним.

От полученных травм 46-летний мужчина скончался.

Указанное событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, трактор, полиция, харьков
 
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