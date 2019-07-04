04.07.2019 11:45

Трактор насмерть раздавил мужчину

Инцидент произошел на предприятии в селе Садово Лозовского района.



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Как установили правоправоохранители, днем 3 июля во время подготовки к полеваым работам на дворе предприятия трактор Т-156 неожиданно покатился и наехал на мужчину, который в это время был под ним.

От полученных травм 46-летний мужчина скончался.



Указанное событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.