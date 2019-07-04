Трактор насмерть раздавил мужчину

Инцидент произошел на предприятии в селе Садово Лозовского района.
Как установили правоправоохранители, днем 3 июля во время подготовки к полеваым работам на дворе предприятия трактор Т-156 неожиданно покатился и наехал на мужчину, который в это время был под ним.
От полученных травм 46-летний мужчина скончался.
Указанное событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажн.:
давл.:
ветер: