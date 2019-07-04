04.07.2019 13:36

Хозяйку горевшей квартиры под белы руки вывели пожарные

В Змиевском районе во время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома пожарные спасли женщину.



// ГСЧС

3 июля в 21:14 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Слобожанское.



На тушение віезжали два отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей.

Когда пожарные прибыли на вызов, в комнате квартиры на пятом этаже горели домашние вещи на площади 4 кв.м. В задымленном помещении спасатели обнаружили 44-летнюю хозяйку дома и немедленно вывели ее на свежий воздух.



Пожар локализован в 21:30 и в 21:49 полностью ликвидирован.



Предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.