Хозяйку горевшей квартиры под белы руки вывели пожарные

В Змиевском районе во время пожара в квартире пятиэтажного жилого дома пожарные спасли женщину.
3 июля в 21:14 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Слобожанское.
На тушение віезжали два отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей.
Когда пожарные прибыли на вызов, в комнате квартиры на пятом этаже горели домашние вещи на площади 4 кв.м. В задымленном помещении спасатели обнаружили 44-летнюю хозяйку дома и немедленно вывели ее на свежий воздух.
Пожар локализован в 21:30 и в 21:49 полностью ликвидирован.
Предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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