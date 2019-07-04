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04.07.2019  13:19   

Копы ищут опасного преступника: разбойник с ножом напал на пожилого таксиста

Под Харьковом ищут злоумышленника, ранившего мужчину.


//112.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя города Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Установлено, что пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве.
 
Травмы ему нанес неизвестный мужчина, которого потерпевший подвозил.
 
В ходе конфликта злоумышленник нанес пенсионеру ножом не менее трех ударов в область туловища и верхних конечностей, после чего с места происшествия скрылся.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойник с ножом, нападение, харьков
 
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