04.07.2019 13:19

Копы ищут опасного преступника: разбойник с ножом напал на пожилого таксиста

Под Харьковом ищут злоумышленника, ранившего мужчину.



//112.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя города Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве.

Травмы ему нанес неизвестный мужчина, которого потерпевший подвозил.

В ходе конфликта злоумышленник нанес пенсионеру ножом не менее трех ударов в область туловища и верхних конечностей, после чего с места происшествия скрылся.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.