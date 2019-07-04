04.07.2019 14:04

На Харьковщине объявлен высокий уровень пожароопасности: огонь выжигает поля и строения (ФОТО)

3 июля в Харьковской области произошло 26 случаев пожаров сухой травы, хвойной подстилки камыша и мусора.



// ГСЧС

Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил 11 частных хозяйственных сооружений, дачный дом, 2 забора и 2 металлических контейнера с хозяйственными вещами.



Самый большой пожар произошел на открытом пространстве в селе Сороковка-2 Харьковского района вблизи садового общества «Цитрус». Причина его возникновения – человеческая халатность.

На площади в полтора гектара горела сухая трава на площади, и огонь от нее охватил сразу 10 деревянных хозяйственных сооружений и дачный дом. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара на остальные дачные участки.

Только благодаря оперативному вмешательству спасателей трех Государственных пожарно-спасательных частей из Харькова удалось предотвратить более значительные убытки. Пожар тушили больше шести часов.

В этот же день в поселке Новодмитровка Сахновщинского района пожар уничтожил поле пшеницы площадью 15 га.



Сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшую степень (5 класса) пожарной опасности. Следовательно существует большая угроза возникновения возгораний за повышение температурных показателей окружающей среды.

Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.



Категорически запрещается:



– создавать свалки и сжигать отходы;



– разводить костры в лесу и лесопосадках;



– курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;



– оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;



– сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;



– позволять детям играть со спичками и зажигалками.



«Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101»», – обращаются спасатели.