04.07.2019 16:49

Обиделся и убил выгонявшую его продавщицу: приговор вынесен

Мужчина, зарезавший женщину, сядет на 10 лет и выплатит 300 тысяч дочери убитой.



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Харьковский районный суд вынес приговор мужчине, который зарезал продавщицу в магазине.

По данным следствия, 29 мая минувшего года между злоумышленником и сотрудницей торговой точки в Мерефе произошел конфликт.

Обиженный мужчина выхватил нож и нанес жертве серию ударов в лицо, грудь и по левой руке.

После этого уроженец Харькова скрылся с места происшествия, а пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.

Во время разбирательства обвиняемый частично признал вину.

Он заявил, что причиной нападения стали оскорбления со стороны продавщицы и попытка выгнать его из магазина.

Мужчина также утверждал, что не хотел смерти потерпевшей.

За умышленное убийство суд приговорил жителя Харьковского района к десяти годам лишения свободы.

Кроме того, ему предстоит выплатить дочери погибшей 300 тысяч гривен.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.