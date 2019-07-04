04.07.2019 16:49
Обиделся и убил выгонявшую его продавщицу: приговор вынесен
Мужчина, зарезавший женщину, сядет на 10 лет и выплатит 300 тысяч дочери убитой.
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Харьковский районный суд вынес приговор
мужчине, который зарезал продавщицу в магазине.
По данным следствия, 29 мая минувшего года между злоумышленником и сотрудницей торговой точки в Мерефе произошел конфликт.
Обиженный мужчина выхватил нож и нанес жертве серию ударов в лицо, грудь и по левой руке.
После этого уроженец Харькова скрылся с места происшествия, а пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.
Во время разбирательства обвиняемый частично признал вину.
Он заявил, что причиной нападения стали оскорбления со стороны продавщицы и попытка выгнать его из магазина.
Мужчина также утверждал, что не хотел смерти потерпевшей.
За умышленное убийство суд приговорил жителя Харьковского района к десяти годам лишения свободы.
Кроме того, ему предстоит выплатить дочери погибшей 300 тысяч гривен.
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.