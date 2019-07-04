Столкновение ВАЗов на Одесской: автомобиль оказался в клумбе

Авария произошла после полудня 4 июля на улице Гeроев Сталинграда, 1А.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2112, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель 99-го нарушил пункт правил дорожного движения 10.2, в результате чего произошло ДТП.
Полицейские составили на нарушителя протокол и готовят передачу материалов в суд.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
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